Isernia, la contrada Conocchia ha il suo ufficio postale

Inaugurato in contrada Conocchia, l’ufficio di “Poste Centrali Isernia”, una struttura privata che agirà per assicurare i servizi postali, di primaria importanza per la popolazione.

Al taglio del nastro è intervenuto il sindaco Giacomo d’Apollonio; presenti anche gli assessori comunali Pietro Paolo Di Perna e Domenico Chiacchiari.

Promotore dell’iniziativa è stato il giovane Camillo Di Perna che, durante la breve cerimonia, ha ringraziato tutti i presenti e in particolar modo la sua famiglia che lo ha sostenuto.

“Esprimo compiacimento per l’apertura dell’ufficio inaugurato oggi – ha dichiarato il sindaco d’Apollonio -. Auspico ogni fortuna a questa lodevole proposta imprenditoriale di Camillo Di Perna, una struttura che da lunedì prossimo fornirà un servizio molto importante per i cittadini di Conocchia e di Isernia, i quali troveranno in ‘Poste Centrali Isernia’ un affidabile punto di riferimento per tutte le pratiche che lo stesso ufficio saprà garantire”.