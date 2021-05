Giro d’Italia, la Polizia stradale su strada per garantire la sicurezza dei ciclisti

La polizia stradale impegnata nel garantire la sicurezza dei ciclisti del Giro d’Italia che ieri è transitato anche in Molise. Sono 26 i motociclisti provenienti da tutta Italia che scortano la carovana che ha attraversato la città di Campobasso. Un motociclista della polizia stradale con la bandierina verde ha aperto il corteo intimando l’arresto della circolazione, mentre quello che portava la bandierina rossa al seguito dell’ultimo corridore, assicurando che tutti i ciclisti siano già transitati. Il dispositivo affianca i corridori, attuando quindi un meccanismo ormai consolidato che permette di celebrare in assoluta sicurezza l’evento sportivo italiano più antico e noto al mondo. L’ottava tappa odierna Foggia – Guardia Sanframondi, è stata salutata dai cittadini di Campobasso con entusiasmo nei 53 chilometri in cui i ciclisti hanno attraversato la loro provincia, come si nota nelle foto le moto di anticipo e chiusura in piazza Gabriele Pepe.