Volt Isernia: basta ai vecchi metodi, alla città occorrono trasparenza, competenza e unità

“Aprendo i giornali questa mattina abbiamo fatto un tuffo nel passato, assistendo al vecchio metodo delle “alleanze decise a mezzo stampa”. Volt non è questo.”

Inizia con queste parole il comunicato di VOLT Isernia a seguito di alcune esternazioni di partiti riguardo ipotetiche coalizioni.

“Nei confronti della dottoressa Francesca Scarabeo nutriamo stima e con lei abbiamo ottimi rapporti, ma non abbiamo mai ufficializzato alcun sostegno a una sua candidatura a Sindaco tantomeno abbiamo mai ipotizzato la nascita di un Terzo Polo, in vista delle prossime Amministrative di Isernia. Piuttosto, l’esatto contrario. Stiamo lavorando come “collanti” tra le varie forze di un blocco che condivida le nostre intenzioni e i nostri valori, perché crediamo che l’unità sia condizione imprescindibile per garantire a Isernia un futuro florido. Lavoriamo sui temi, sulla base di competenze, chiedendo a ognuno di offrire il proprio contributo nell’ottica di un programma comune e diciamo no a fughe in avanti di qualsiasi tipo. Archiviamo quanto apparso sui giornali come una strategica boutade e guardiamo avanti, al bene della coalizione. Per questo, nei prossimi giorni, lanceremo la nostra proposta: un tavolo unitario aperto a tutte le forze che credono in una visione di Isernia europea, ambientalista e attenta ai bisogni di ogni suo cittadino e cittadina. Un incontro per confrontarci con serietà e responsabilità, per discutere di temi, programmi e anche candidato sindaco, che dovrà essere la sintesi di tutti e non l’espressione di qualcuno.”