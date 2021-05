Il Covid allenta la morsa: nessun decesso e zero ricoveri. 14 contagi, tutti in provincia di Isernia

Covid, continua il trend favorevole in Molise. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi né ricoveri. Buone notizie anche sul fronte dei contagi: 14 positivi su 557 tamponi processati, con il tasso di positività che si attesta al 2,5%. I 14 casi riguardano sei comuni, tutti della provincia di Isernia: 2 contagi ad Acquaviva d’Isernia, Colli Volturno e Fornelli. 6 ad Isernia. Un caso a Sesto Campano e Venafro. Ci sono anche 35 guariti, tra i quali 11 a Campobasso e 5 a Bojano. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi, che sono 321 mentre all’ospedale Cardarelli i pazienti ricoverati sono 22: 18 in Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva. 488 le vittime dall’inizio della pandemia, mentre i guariti sono 12.705.