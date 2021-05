Termoli si colora di rosa, giorno di festa per il Giro d’Italia

Grande attesa in città per l’arrivo della tappa Notaresco Termoli del Giro d’Italia. Da questa mattina grande entusiasmo per le strade e lungo il percorso. La carovana arriverà da Vasto e attraverserà tutto il lungomare nord, momento in cui scatteranno gli ultimi 4 chilometri della tappa. Quindi gli atleti saliranno per via Mario Milano, passeranno su corso Umberto I e poi corso nazionale, da cui partirà la volata finale fino all’arrivo in via Martiri della Resistenza, zona Terminal. Già dalle prime ore della giornata sono state posizionate le transenne lungo tutto il percorso cittadino dove da questa mattina c’è il divieto di lasciare l’auto in sosta. Grande dispiegamento di forze dell’ordine, soccorritori, volontari per un evento di portata internazionale e che rappresenta una vetrina molto importante per Termoli. La città da questa mattina è entrata nel vivo dell’atmosfera da giro, tante le persone in bici e a piedi in centro e nella zona dell’arrivo, una Termoli così era da tempo che non si vedeva, c’è tanta voglia di normalità e di socialità. Colpo d’occhio in via Martiri della Resistenza, zona dell’arrivo che è stata aperta al pubblico solo questa mattina, nel pomeriggio sarà riservata agli addetti ai lavori.