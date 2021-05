Isernia, oltre 50 buoni raccolti da Food Is Green

Oltre 50 i buoni pasto raccolti dall’Associazione di ristoratori Food Is green di Isernia, grazie al loro progetto Ristorazione solidale, presentato soltanto due mesi fa.

L’iniziativa, rivolta alle famiglie più bisognose della città, ha coinvolto attivamente la Caritas Diocesana del capoluogo pentro e le piattaforme di consegna a domicilio Deliveris ed Iseat.

Generosa la risposta della cittadinanza, che non avendo la possibilità nei mesi scorsi di mangiare al ristorante, ha ordinato la cena direttamente a casa dai ristoranti di Isernia, aggiungendo all’ordine un “Buono solidale” del valore di € 5,00 da destinare alle famiglie bisognose che saranno individuate dalla Caritas stessa.

I Buoni solidali che sono stati consegnati al Direttore della Caritas di Isernia, Paolo Orabona, saranno utilizzati per donare una cena alle famiglie che in questo momento sono in difficoltà. I ristoratori, nonostante l’incertezza del periodo storico, sono pronti ancora ad aiutare chi ne ha bisogno proseguendo con il progetto per tutto il mese di maggio.

Insieme alle altre iniziative di promozione turistica che Food Is Green ha promosso, come Molise Last Minute, alla scoperta del territorio molisano attraverso i luoghi e i sapori, che ha riscosso un notevole successo.