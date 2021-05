Inter campione d’Italia, festeggiamenti della sezione dei tifosi triventini nel rispetto delle regole. Dopo 11 anni, la squadra guidata da Conte è tornata a vincere il tricolore regolando forti emozioni ai propri tifosi. Di questo abbiamo parlato con Pierfrancesco Berardinelli, referente territoriale della sezione nerazzurra, affiliata all’Inter club di Roccaspinalveti, in provincia di Chieti.

Pierfrancesco, quali emozioni ha provato nel vedere l’Inter tornare a vincere la serie A, massima competizione calcistica nazionale, laureandosi campione d’Italia?

Sicuramente grandissima gioia, ed anche un senso di liberazione devo dire. Noi Interisti aspettavamo questo successo da ben 11 anni, tanto, troppo tempo per una società gloriosa come la nostra. C’è anche soddisfazione per essere stata la prima squadra a riuscire ad interrompere un dominio incontrastato, quello bianconero degli ultimi 9 anni.

A tal proposito, visto quanto successo in occasione dei festeggiamenti a Milano, così come in tante città e paesi d’Italia, si temeva si potessero verificare dei comportamenti sbagliati anche a Trivento, eventualità che a dir la verità non si è poi verificata.

Assolutamente, su questo con la grande famiglia interista di Trivento, di cui mi onora far parte, sono stato molto chiaro sin dall’inizio e devo dire che ho trovato sempre la massima condivisione da parte di tutti, che per questo ringrazio. La voglia di condividere insieme gioia e felicità era tanta, così come forte è stato in noi il senso di responsabilità, consapevoli di non poterci permettere errori in un periodo difficile come questo. Siamo ancora in piena lotta contro questa terribile pandemia, ci teniamo a proteggere la salute dei nostri cari e a scongiurare eventuali chiusure delle attività economico-produttive del nostro paese.

Avete festeggiato rispettando le regole, ci racconti qualcosa.

Ci siamo ritrovati, ognuno con la propria auto, ed abbiamo deciso di fare qualche giro per le strade di Trivento manifestando a suon di clacson la nostra gioia. Successivamente ci siamo recati in una piazza, muniti di mascherine e, con il giusto distanziamento, abbiamo scambiato chiacchiere, sorrisi (nascosti) ed intonato qualche coro a noi caro. Purtroppo non eravamo al completo, ma è stato comunque bellissimo poter vedere tutti gli amici vestiti di nerazzurro, poter sventolare le nostre bandiere, un’emozione unica. L’immagine più bella ai miei occhi rimane quella delle bambine che, vestite totalmente di nerazzurro, sventolavano piccole bandiere. Questa è un’immagine che porterò nel cuore, perché credo che il senso dello sport e dell’amore che noi nutriamo verso questi colori, sia rappresentato perfettamente dalla felicità negli occhi di quelle bambine. Tra l’altro, data la piccola età, per loro questa è la prima volta in assoluto che vedono la propria squadra trionfare!

Lei annualmente si occupa di sottoscrivere tesseramenti per l’Inter Club. A Trivento c’è un Inter Club?

A Trivento c’è una grande famiglia, come mi piace definirla, perché mi sento parte di una grande famiglia che è quella interista. Siamo affiliati con l’Inter Club di Roccaspinalveti, di cui facciamo parte. La nostra sezione di Trivento, che oltre a noi Triventini comprende anche amici provenienti da comuni limitrofi o da altre Regioni, è parte integrante dell’Inter Club “Roccaspinalveti Nerazzurra”, primo Inter Club per numero di iscritti in Italia ed in Europa, la cui sede è a Roccaspinalveti, comune abruzzese in provincia di Chieti.

Come nasce questo impegno da parte sua e come fa un piccolo paese come Roccaspinalveti ad avere l’Inter Club più grande d’Italia e d’Europa?

Diversi anni fa un amico interista di un comune limitrofo mi fece conoscere, tesserandomi, l’Inter Club Roccaspinalveti Nerazzurra. Ebbi in seguito l’occasione di conoscere il Presidente Mirco Trofino e alcuni membri del Direttivo, rimasi colpito dalla loro serietà, così come dall’organizzazione e della gestione capillare del Club, decisi quindi in seguito di collaborare attivamente come referente nel territorio di Trivento. È proprio questo il segreto del nostro Club, avere collaboratori in tanti paesi e città d’Italia, che si occupano di sottoscrivere tessere, permettendo al Club di allargarsi ben oltre la piccola realtà del suo comune d’origine. Pensi che lo scorso anno il nostro Club contava ben 2270 soci, un numero per il momento inarrivabile per tutti gli altri Inter Club presenti sul territorio nazionale ed europeo, non di certo per mancanza di tifosi, dato che l’Inter è la squadra che, pre pandemia, dati alla mano, aveva il numero più alto di spettatori presenti allo stadio. Quest’anno, a causa della chiusura al pubblico e quindi dell’impossibilità di seguire la propria squadra allo stadio, il numero dei soci è diminuito a 1020, rimanendo comunque il primo Inter Club d’Italia. A tal proposito, ci tengo a dire che la nostra sezione di Trivento ha ricevuto i complimenti da parte del Presidente, poiché siamo stati l’unico gruppo a non veder diminuire i propri iscritti, bensì abbiamo registrato addirittura una piccola crescita rispetto al numero dello scorso anno, cosa che ci ha permesso di rimanere una delle sezioni più numerose all’interno del Club. Per questo voglio ringraziare tutti gli iscritti che, ancora una volta, si sono dimostrati veri tifosi ed hanno dimostrato concretamente e generosamente il loro amore nei confronti dell’Inter.

Ci spiega quali vantaggi comporta la sottoscrizione della tessera Inter Club?

Prima però mi permetta di fare un ringraziamento speciale. Se posso continuare a dedicarmi a questa attività, tra l’altro a titolo completamente gratuito, per pura passione, lo devo all’amico e socio interista, Gennarino Iocca. Il mio tempo è occupato principalmente dagli impegni universitari, spesso non posso essere presente fisicamente a Trivento, l’aiuto e la collaborazione che mi ha sempre offerto Gennarino sono stati fondamentali, dato l’elevato numero degli iscritti ed il tanto lavoro da fare. Sottoscrivere la tessera Inter Club consente di entrare a far parte di una grande comunità, ricevendo ogni anno in regalo gadgets esclusivi, con la possibilità di avere uno sconto ogniqualvolta si acquisti del merchandising nei negozi ufficiali dell’Inter, avere il diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti per le partite, nonché avere accesso ad offerte e sconti esclusivi sull’acquisto degli stessi, ma anche contenuti digitali e tanto altro. Il nostro Inter Club organizzava, e tornerà a farlo appena saranno riaperti al pubblico gli stadi, settimanalmente viaggi in autobus o in aereo, mettendo a disposizione i biglietti per seguire la propria squadra in casa ed in trasferta sia in Italia che all’estero. Tutto nella massima sicurezza ed organizzazione, ovviamente. La tessera del Club ha valenza annuale ed ha un costo diverso a seconda dell’età: per chi ha meno di 14 anni il costo è di 15 euro, altrimenti 25 euro.

Pierfrancesco, la ringraziamo per questa intervista e le facciamo l’in bocca al lupo per la sua Inter

Crepi il lupo. Grazie a lei per avermi dato la possibilità di dare voce alla nostra grande famiglia nerazzurra. Vorrei ringraziare nuovamente tutti i miei soci ed il Presidente del Club, persona squisita, seria ed affidabile che ha avuto il merito di credere sin dall’inizio in questo straordinario progetto, coltivandolo negli anni con estrema professionalità. Rimango a disposizione per chiunque volesse entrare a far parte della nostra grande famiglia. Qualsiasi emozione la nostra squadra ci farà provare, sarà ancora più bella se verrà condivisa. Sempre forza Inter!!