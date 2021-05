“Il Mythonauta”, Agnone e Pietrabbondante in onda su Rai 2 il 20 maggio

Il nuovo programma di Rai 2 “Il Mythonauta” è pronto ad affascinare i telespettatori tramite il racconto di miti e leggende italiane.

Tra le quattro puntate previste sulla rete Rai (la prima è andata è stata trasmessa ieri sera) ne figurerà anche una dedicata alle storie di Agnone e Pietrabbondante.

In particolare per Agnone, saranno narrate le leggende riguardanti Padre Matteo, i fantasmi di Palazzo Nuonno, Celestino V e l’enigma dei soffitti lignei di Palazzo San Francesco. Per quanto concerne Pietrabbondante, saranno raccontati i miti relativi al Teatro Sannitico.

L’appuntamento con la puntata ambientata in Molise è fissato per il 20 maggio prossimo, alle ore 23:05 su Rai 2.