Covid, ecco il nuovo monitoraggio: Rt Molise in calo a 1,08, regione a rischio basso

Nessuna Regione è classificata a rischio alto per la terza settimana consecutiva. E’ quanto emerge dai dati della bozza di Monitoraggio settimanale ora all’esame della cabina di regia. Quattro Regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato e sono Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria (nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) mentre le altre Regioni e Province hanno una classificazione a rischio basso. Due Regioni – Molise 1.08 e Umbria 1.03 – hanno un Rt puntuale maggiore di uno, ma con il limite inferiore sotto l’uno. Per il Molise dunque Rt in calo visto che la scorsa settimana era 1,25. Anche l’indice Rt nazionale è in calo e passa da 0,89 a 0,86.

L’incidenza nell’ultima settimana sarebbe arrivata a 96 casi per 100 mila abitanti mentre la scorsa settimana era 123 casi su 100 mila. Quella del Molise è al di sotto di quota 50. Il Molise resterà zona gialla anche la prossima settimana.