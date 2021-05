Covid, contagi ancora in calo, nessun ricovero e due vittime. Ma i decessi risalgono a molte settimane fa

Due vittime del Covid in Molise anche se i decessi risalgono a molte settimane fa e sono stati comunicati solo nelle ultime ore. Si tratta di una donna di 69 anni di Isernia e di un 71enne di Fornelli che erano ricoverati in Terapia intensiva del Neuromed . Continua a scendere il numero dei contagi, sono 8 in tutto su 518 tamponi processati, con il tasso di positività che scende all’1,5%. Un nuovo caso per gli otto comuni ancora interessati dal Virus: Agnone, Belmonte, Campobasso, Fossalto, Mirabello, Riccia, Ripalimosani e Termoli. Sono 9 i pazienti guariti, mentre non ci sono nuovi ricoveri in ospedale. Gli attualmente positivi sono 342, 22 i pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui 4 in Terapia intensiva. Le vittime, dall’inizio della pandemia sono 488, i guariti, in totale sono 12.670.