Calcio a 5, play off di A2, domani Cln Cus Molise e Porto San Giorgio per scrivere la storia

Nei play off di serie B, il Cln Cus Molise è atteso dal Futsal Cobà per la finalissima del girone C. Il regolamento della post season nazionale prevede una fase interna al girone e successivamente gli incroci con le vincenti degli altri raggruppamenti. In sintesi, la vincente di Futsal Cobà – Cus Molise andrà ad affrontare in semifinale, con gare di andata e ritorno, la vincente del raggruppamento D, una tra Cosenza e Futsal Polistena. Questa la strada per accedere in A1.

Fatta la doverosa premessa, al Cln Cus Molise interessa solo ed esclusivamente il prossimo step. Dopo l’impresa di Ortona, coach Sanginario prepara la sfida agli “sharks” di Porto San Giorgio. In provincia di Fermo, Barichello e compagni, domani alle ore 16.00, hanno bisogno del successo per accedere alle semifinali play off. Il miglior posizionamento in classifica generale permette al Futsal Cobà non solo di giocare in casa ma anche di poter chiudere l’incontro in parità al termine dei tempi supplementari. Nella stagione regolare, gli squali allenati da coach Campifioriti hanno chiuso alle spalle del Manfredonia dopo un girone di ritorno a tutta forza. Una rimonta vanificata con i pareggi ottenuti contro le ultime della classe Capurso e Castelfidardo. I marchigiani hanno un roster di primissima fascia, una squadra forte con tante alternative. Nei precedenti in campionato, nella gara d’andata giocata al Palaunimol, show di Barichello, poker per l’asso brasiliano capace di mettere in crisi da solo il Cobà, con il finale di 5 a 4 per i cussini. Nella gara di ritorno nessuna storia, Cus annichilito da una prestazione super degli sharks, 10 a 0 il risultato al termine dei 40 minuti di gioco.

Mister Sanginario, riparte dalla prestazione di Ortona. Sacrificio e concentrazione, due elementi necessari in queste gare secche. Bisogna saper soffrire in tutto l’arco della gara, cercando di ammortizzare al meglio i momenti di difficoltà, e avere la concentrazione massima nelle fasi cruciali del match. I valori tecnici e di esperienza sono in favore del Futsal Cobà, al contrario il Cln Cus Molise affronta la finale del girone C con meno pressioni rispetto agli avversari, con la consapevolezza di non aver nulla da perdere. Una stagione che è già indimenticabile per il team d’ateneo, terzo posto in classifica, finale play off e final eight di Coppa Italia raggiunta, di più non si poteva chiedere nelle previsioni di inizio anno sportivo. Il tecnico campobassano può contare su tutti gli effettivi, rientro per Debetio, ristabilito dopo i guai fisici, e per capitan Di Stefano che ha scontato il turno di squalifica. Una buona notizia per Sanginario che nel girone di ritorno non ha quasi mai avuto tutto l’organico a disposizione.