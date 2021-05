Calcio a 5, A1, play off scudetto a sorpresa. Domani gara 3 per decretare le semifinaliste Da fissare la sfida tra Padova e Feldi Eboli

Nel massimo campionato di futsal, mercoledì sera sono andate in scena le gare di ritorno dei quarti di finale play off. La post season utile a decretare la squadra campione d’Italia non ha decretato alcuna semifinalista. Tre sconfitte per le vincenti dell’andata. Dopo 17 vittorie di fila, fra campionato e Coppa Italia, l’Italservice Pesaro ha perso 4-3 a Matera, ad opera del Signor Prestito grazie a un gol all’ultimo minuto del nazionale argentino André Santos. Costretta a gara-3 anche l’Acqua&Sapone di Scarpitti, sconfitta nuovamente a Catania (come nell’ultima giornata di regular season) a causa di un autogol allo scadere di Rafinha su conclusione di Musumeci, rete aspramente contestata dai pescaresi. Secondo l’Acqua e Sapone il gol è arrivato dopo il suono della sirena del finale di gara, non per gli arbitri che hanno omologato la vittoria dei siciliani.

Sconfitta di misura anche per la Came Dosson ad Avellino, Dalcin ed Ercolessi griffano la rivincita dei lupi irpini contro i trevigiani, a cui non basta il centro di Japa Vieira nella ripresa. Si va dunque a gara 3 per tutti i quarti di finale, domani in campo per decretare le prime semifinaliste.

Programma monco per via dello stop tra Padova Petrarca e Feldi Eboli. Entrambe le gare sono ancora da giocare, esattamente una settimana fa l’Eboli arrivato a Bassano del Grappa (cambio di location, per l’indisponibilità del PalaEste il Syn-Bios Petrarca giocherà i play off al PalaUBroker di Bassano) ha di fatto dovuto fare retromarcia per dei casi di positività al covid riscontrati nella squadra veneta. Inizialmente il giudice sportivo aveva inflitto la sconfitta a tavolino al Padova, successivamente, dopo il ricorso, è stato deciso che la gara dovrà giocarsi regolarmente con un ritardo netto sulla tabella di marcia della poule scudetto.