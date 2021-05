Biciscuola, trionfano gli studenti di Termoli

Insieme al Giro d’Italia per Termoli è arrivato anche un altro riconoscimento, quello del progetto BICISCUOLA che è stato vinto con un elaborato molto creativo dalle classi 1°C e 1°D della scuola primaria di via Stati Uniti, dell’Istituto Comprensivo Schweitzer. L’iniziativa, promossa da Rcs e dalla Gazzetta dello Sport e arrivata alla sua ventesima edizione, è stata rivolta alle classi di scuola primaria delle province interessate dal passaggio del giro. Tra gli obiettivi di BiciScuola quello di far conoscere ai più giovani i valori del ciclismo, di avvicinarli all’uso della bicicletta, di sottolineare l’importanza dell’educazione alimentare, di sensibilizzare sui temi della sicurezza e dell’educazione stradale. Tra i temi proposti per partecipare al progetto didattico, le maestre della Schweitzer Anna Maria Mascolo e Giovanna Carnevale hanno scelto quello di Pink party: immaginando di essere invitati alla festa di compleanno della maglia rosa che quest’anno compie 90 anni, è stato preparato un regalo. I piccoli alunni della 1^C e della 1^D hanno realizzato dei disegni proprio sull’utilizzo delle bici e sull’attività sana del ciclismo, è stato ritagliato un mega cartellone rosa su cui sono stati posizionati i disegni, il risultato è questo una maglia rosa di due metri di larghezza e due metri e 50 di altezza con la scritta “Giro d’Italia” venuta fuori dalla disposizione dei disegni, un lavoro straordinario sapientemente realizzato da 88 manine, che ha conquistato la giuria di BiciScuola che ha assegnato ai piccoli alunni il primo posto. Entusiasti i bambini che hanno ricevuto una maglietta rosa della mascotte del Giro Wolfie, e alcuni gadget per la classe. Le due classi dovevano essere premiate sul palco dell’arrivo, come vincitrici della tappa. Ma considerata la situazione sanitaria si è preferito organizzare una cerimonia online su meet che ha regalato ugualmente ai bambini tanta emozione. La scuola tra l’atro, diretta dalla professoressa Marina Crema, è stata scelta come quartier tappa del giro: qui si posizionano giudici, stampa internazionale e le squadre sportive. A dargli il benvenuto hanno trovato proprio la maglia rosa realizzata dagli alunni.