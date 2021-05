Agnone, sistemata fontana nei pressi di contrada Montagna

Nei giorni scorsi, erano giunte segnalazioni all’Amministrazione comunale di Agnone in merito alla fontana presente lungo la strada di contrada “Montagna”.

La fonte, chiamata “Criciappa”, era carente di acqua a causa di un’ostruzione del tubo. Il Consigliere comunale Mario Petrecca si è subito attivato per risolvere la situazione, come riportato dalla sua nota: “Nei giorni scorsi sono arrivate segnalazioni di mancanza di acqua presso la fontana in contrada Montagna (fonte Criciappa) a causa di una ostruzione del tubo dell’acqua. Oggi pomeriggio, insieme a Lucio Masciotra, che doverosamente ringrazio per essere sempre pronto ad intervenire, abbiamo provveduto a risolvere il problema. Forza e buona volontà alla base di tutto!“