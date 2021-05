Spopolamento: in 20 anni il Molise ha perso quasi 24mila abitanti. Sempre meno nascite

E’ come se l’intera città di Isernia fosse stata cancellata. In 20 anni il Molise ha perso 24mila residenti. Passiamo dagli oltre 320 mila abitanti del 2001 ai 296.500 del primo gennaio scorso. Un anno fa per la prima volta siamo scesi sotto quota 300mila e la caduta non si è arrestata mai. Secondo questi dati il calo demografico del Molise è il peggiore d’Italia, nessun’altra regione ha numeri cosi negativi.

In regione sono ormai una decina i comuni che hanno meno di 200 abitanti e dunque a rischio scomparsa in un futuro non troppo lontano. Mentre, togliendo le città di Campobasso, Isernia e Termoli, restano solo 6 i centri che hanno più di 5mila abitanti. L’anno del covid ha ulteriormente peggiorato alcuni indicatori in particolare. Cala innanzi tutto l’aspettativa di vita. Per gli uomini è ora di 79 anni e mezzo (meno 0,9) per le donne molisane è di 84 anni e mezzo (meno 1,3). Il quadro non è roseo anche sul fronte delle nascite che in Molise diminuiscono dell’11,2 per cento ed anche questo è il dato peggiore d’Italia. In regione si è ormai prossimi al livello di rimpiazzo della sola madre – evidenzia l’Istat nel suo rapporto – e cioè un figlio per ogni donna. Il tasso di fecondità è dell’1,05 ed è in fondo alla classifica insieme a quello della Sardegna. Si alza l’età media al parto che è di quasi 33 anni e su questo fronte siamo in vetta alla classifica dopo Basilicata e Sardegna. La popolazione dunque si invecchia sempre più: in Molise quelli che hanno meno di 14 anni sono l’11 per cento della popolazione mentre quelli con più di 65 anni sono il 25,7 per cento.