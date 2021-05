Schianto di un camion sulla Trignina: tragedia sfiorata

Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, l’autista di un camion ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail lungo la Statale 650 Trignina. Per poco non è precipitato dal viadotto, rischiando di perdere la vita.

Immediati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 di Venafro. Fortunatamente per l’autista solo tanta paura.

Necessario anche l’intervento dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.