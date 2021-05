La ‘Transiberiana d’Italia’ diventa la ‘Ferrovia dei Parchi’: tutto pronto per l’estate

Dopo mesi di stop dovuti all’emergenza CoronaVirus ripartono, da sabato 19 giugno, i treni storici sulla tratta Sulmona-Carpinone. Pronto il cartellone per la stagione estiva organizzata dall’associazione Le Rotaie in collaborazione con la Fondazione FS Italiane e la direzione tecnica dell’agenzia di viaggi Pallenium di Palena.

Tante le novità, a partire dal nome. Gli organizzatori hanno infatti annunciato che, grazie al riconoscimento ottenuto con il patrocinio del Parco Nazionale della Maiella, del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e della Riserva Biosfera Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise, la ferrovia divenuta celebre in tutta Italia e all’estero come ‘Transiberiana d’Italia’ utilizzerà un nuovo appellativo, la ‘Ferrovia dei Parchi’ “volta a sottolineare – evidenziano – l’elemento identificativo più importante a cavallo tra due regioni che la rende unica nel suo genere: le aree protette. Un territorio di inestimabile pregio naturalistico oltre che storico e culturale, che sarà al centro della nuova offerta turistica da vivere lentamente e nel rispetto dei luoghi, con grande spazio alle attività all’aria aperta, di approfondimento e di escursioni a piedi o in bici (con servizio di trasporto gratuito sul treno), lungo la vasta rete di sentieri, strade bianche e tratturi presenti attorno alla ferrovia”.

Altra novità riguarda invece il numero delle partenze (con ulteriori date a dicembre). In occasione della stagione estiva (prenotazioni aperte da venerdì 14 maggio), dal 26 giugno al 12 settembre saranno previste due partenze il sabato ed una la domenica secondo il seguente programma: prima partenza sabato ore 8.45 destinazione Carovilli (Alto Molise). Seconda partenza sabato ore 10 destinazione Roccaraso (Altopiani Maggiori d’Abruzzo); partenza domenica ore 8.45 destinazione Castel di Sangro (Alto Sangro).