In possesso di eroina e cocaina: la Finanza arresta un 25enne a Termoli

Nella serata di ieri, un 25enne di origine albanese, residente in Molise, è stato arrestato dai finanzieri della Compagnia di Termoli per traffico di sostanze stupefacenti: i militari lo hanno sorpreso in pieno centro a Termoli con circa mezzo etto di eroina e cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il sequestro di un bilancino di precisione ed altro materiale per taglio e confezionamento della sostanza.