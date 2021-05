Il porto di Termoli entra nell’Autorità di bacino di Bari. La notizia dal governatore Toma

La nomina del presidente Toma a referente nazionale per la semplificazione in ambito Zes, le zone economiche speciali, comincia a produrre risultati. Varato con legge regionale lo sportello Unico Amministrativo a beneficio delle imprese che investiranno in Molise. In arrivo anche 15 milioni di euro per la zona franca doganale che verrà localizzata all’interno del Nucleo Industriale di Termoli.

La notizia più importante è quella che riguarda il porto della cittadina adriatica a cui andranno 23 milioni di euro. Il porto di Tremoli, in effetti, entrerà a far parte dell’Autorità di Bacino di Bari. Un occasione di sviluppo importante sia sul piano economico che su quello delle infrastrutture. L’adesione al bacino di Bari consentirà a Termoli di collegarsi sulle principali rotte di merci e passeggeri.

Per Toma, nelle scorse ore, è arrivata un’importante nomina sul fronte europeo in seno alla commissione per la governance del parlamento europeo.