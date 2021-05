Giubileo dei giornalisti di Molise e Abruzzo presso il Santuario di San Gabriele. In occasione della 55^ Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, con tema scelto dal Papa Francesco “«Vieni e vedi» (Gv 1,46), Comunicare incontrando le persone dove e come sono”, si terrà domenica 16 maggio il Giubileo dei giornalisti, nell’ambito dell’anno centenario della canonizzazione di San Gabriele. Appuntamento indetto dall’Ufficio della Conferenza episcopale abruzzese-molisana (Ceam) per le Comunicazioni sociali e il Santuario di San Gabriele. Saranno presenti all’evento il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta, e il consigliere dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Giuseppe Cavuoti. Il programma della celebrazione giubilare al santuario abruzzese – fanno sapere gli organizzatori – prevede alle ore 11 la celebrazione della messa presieduta da monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne e delegato Ceam per le Comunicazioni sociali. Seguirà l’attraversamento della Porta santa e una preghiera davanti all’urna del santo. La messa delle ore 11 potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube della Diocesi di Teramo-Atri, sulle pagine Facebook “Chiesa di Teramo-Atri”, “Santuario di San Gabriele dell’Addolorata” e “Chiese d’Abruzzo e Molise”. Per info: www.chieseabruzzomolise.it www.sangabriele.org; www.giubileosangabriele.it; www.diocesiteramoatri.it.