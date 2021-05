Export: Marocco inasprisce norme per ingresso merci

Il Marocco rende piu’ rigida la normativa per l’ingresso di prodotti industriali ed esige apposite certificazioni. Le nuove regole, decise dal ministero per il Commercio del paese africano, saranno obbligatorie dal prossimo 17 giugno. Stabiliscono in particolare l’obbligo di certificazione per i prodotti industriali che arrivano alle frontiere in funzione della tipologia di prodotto. Data la sua ubicazione strategica, il Marocco e’ un mercato di approdo importante e attrattivo per l’economia italiana. Secondo i piu’ recenti dati diffusi dall’Istituto per il Commercio Estero (Ice) della sede di Casablanca su elaborazione Istat, le esportazioni italiane hanno raggiunto un valore pari a 1,61 miliardi. Per l’Osservatorio economico del Ministero per gli Affari Esteri, l’Italia occupa il quinto posto tra i partner commerciali del Marocco. Il provvedimento che sara’ in vigore tra due mesi riguarda un’ampia gamma di prodotti industriali, tra i quali gli elettrodomestici, i prodotti elettrici, i prodotti chimici, i materiali plastici, quelli da costruzione, giocattoli, mobili, componenti per la produzione di veicoli. Tutti prodotti che avranno bisogno del certificato di conformita’ per poter accedere al mercato marocchino, garantendo i requisiti imposti dal governo. “Si tratta di un ampliamento delle norme prescrittive che e’ in linea con gli sforzi continui da parte del ministero del Commercio marocchino per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori di quel paese”, spiega Fares Naouri, vicepresidente senior di Tuv Rheinland, organismo internazionale di ispezione autorizzato per certificare la conformita’ dei beni che accedono al mercato marocchino. “La nostra struttura – aggiunge – facilita agli industriali italiani la possibilita’ di esportare, gestendo i complessi requisiti regolatori. In qualita’ di organismo di ispezione autorizzato per il Voc, il Programma di certificazione di conformita’ marocchino, la missione e’ quella di verificare che le merci soggette a importazioni rispettino le norme nazionali definite dal ministero per il Commercio”.