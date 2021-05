Covid, una vittima e un solo ricovero. 15 positivi su 604 tamponi processati

L’ultimo bollettino Asrem conferma il graduale e costante miglioramento della situazione Covid in Molise, con i contagi che continuano a scendere. Tuttavia si registra una vittima: è un uomo di 71 anni di Capriati a Volturno, deceduto nel reparto di Terapia intensiva, dove era ricoverato. Calano anche i ricoveri. Nelle ultime ore si registra infatti un solo nuovo ingresso al Cardarelli, in Malattie infettive, da cui, tuttavia sono stati dimessi anche due pazienti. 31 i guariti, mentre i nuovi contagi sono 15 su 604 tamponi processati, con un tasso di positività del 2,4%. Tre i nuovi casi a Campobasso e Fornelli, numeri inferiori negli altri sei comuni interessati dal virus. Il numero degli attualmente positivi scende a quota 344 mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 22, di cui 4 in Terapia intensiva. I decessi in totale sono 486 , mentre le persone che hanno sconfitto la malattia sono 12.662.