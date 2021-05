Ciclismo, domani e dopo domani, il Giro D’Italia in Molise

L’edizione numero 104 del Giro D’Italia tocca il Molise in modo assolutamente tangibile come non succedeva da anni. La carovana rosa sarà presente nella nostra regione domani e dopo domani con due passaggi importanti, prima nella tappa che parte da Notaresco e arriva a Termoli, a seguire nell’ottava tappa Foggia – Guardia Sanframondi il gruppo transiterà per Campobasso. Il fascino del Giro d’Italia torna nel Molise, dopo la visita di due anni fa, nell’edizione del 2019, sempre con un passaggio nel capoluogo di regione, domani, ci sarà l’arrivo della tappa nel centro adriatico. A Termoli tutto pronto per accogliere l’arrivo della settima giornata del Giro, previsto intorno alle 17.00. Una tappa, di 181 km, per velocisti con una prima parte movimentata con sali e scendi senza grosse pendenze, nel finale uno strappo di 200 metri al 10%, il gruppo dovrà fare attenzione proprio a questa chiusura di giornata nel centro giallorosso.

A seguire sabato 15 maggio, nella tappa Foggia – Guardia Sanframondi, 170 km totali, il gruppo transiterà per le vie di Campobasso. Una tappa impegnativa che prevede il terzo arrivo in salita con 3400 metri di dislivello con punte del 10% nei 3 km finali. Per quanto riguarda il passaggio a Campobasso, nel dettaglio: arrivo da Campodipietra, Colle dell’Orso, via Puglia, sino a risalire il centro cittadino con il passaggio per via Elena prima di uscire dal capoluogo, la cosi detta “porta Napoli”, con direzione Guardiaregia. Il transito per Campobasso è previsto tra le 14.00 e le 14.40, un pranzo da passare con il giro d’Italia sotto casa per tantissime famiglie molisane. Due giornate importantissime per la nostra regione, il Giro d’Italia porta in Molise le attenzioni mediatiche e sportive a livello mondiale. La kermesse rosa è la più seguita al mondo insieme al Tour de France a livello di ciclismo e di sport in generale, una disciplina nobile seguitissima a tutti i livelli. La promozione del territorio, il turismo, la visibilità, tutti elementi fondamentali per il Molise in particolare in questo momento di difficoltà. Appuntamento a domani dunque per seguire il Giro d’Italia nella nostra terra, pronta ad accogliere nel migliore dei modi la carovana rosa.