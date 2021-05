Calcio a 5, serie B, la Divisione ha deciso, retrocede solo l’ultima della classe. Chaminade salva

La Divisione Calcio a 5 ha deciso, nessun play out nel campionato di serie B, retrocedono nei campionati regionali solo le ultime della classe. Annullati tutti i play out sia in A2 che in serie B, è arrivata finalmente la decisione del comitato del futsal italiano. Queste le decisioni ufficiali:

RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE

Al termine della stagione sportiva 2020/2021 a seguito delle disposizioni richiamate in premessa, retrocedono al Campionato Regionale di competenza stagione sportiva 2021/2022 le Società di seguito indicato:

GIRONE A A.S.D. OSSI C5 SAN BARTOLOMEO

GIRONE B A.S.D. MANIAGO FUTSAL

GIRONE C BAGNOLO CALCIO A 5

GIRONE D A.S.D. GROTTACCIA 2005

GIRONE E POL. FORTE COLLEFERRO A.S.D.

GIRONE F A.S.D. CITTÀ DI FONDI

GIRONE G A.S.D. SPORTING VENAFRO

GIRONE H A.S.D. P.G.S. LUCE

In settimana qualcosa si era già mosso, la Divisione preso atto della situazione straordinaria, causata dalla emergenza sanitaria da Covid-19 che ha interessato l’intero territorio nazionale e in relazione alle note inviate dalla Divisione alla FIGC, in attesa della definizione delle richieste effettuate, aveva disposto la sospensione delle gare dei Play out della Serie A2 Maschile e della Serie B previste. A seguire la decisione definitiva che abbiamo riportato prima. Nel girone G la Chaminade può definitivamente rompere le righe dopo una salvezza storica. I giovanissimi guidati da Alessandro Cavaliere sono riusciti, infatti, a superare i cugini dello Sporting Venafro all’ultima giornata con il successo casalingo contro il Barletta. Detto questo, siamo certi che le società retrocesse hanno ottime chance di ripescaggio considerato che i campionati regionali, utili per decretare le promosse in serie B, sono ripartiti solo in 7 regioni, precisamente: Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia e Sicilia. Probabile che la Divisione decida di integrare le neo promosse con tutte le squadre protagoniste della stagione appena conclusa.