Pescopennataro, Carfagna soddisfatta per rifacimento manto stradale

A Pescopennataro, nelle scorse ore, sono terminati i lavori di rifacimento del manto stradale sul tratto di ingresso nel paese e sul tratto che porta all’area di Rio Verde.

L’intervento si è reso necessario a causa dell’eccessivo cedimento della strada e a causa della presenza di numerose buche che creavano danni alle malcapitate autovetture.

La Sindaca Carmen Carfagna, in un commento a riguardo, si è mostrata molto soddisfatta e pronta per interloquire con i rappresentanti della Provincia per nuovi interventi: “La Provincia di Isernia ha finalmente attenzionato quello che rimaneva (tra buche/cedimenti localizzati e rappezzi) di uno degli ingressi al paese. Il medesimo intervento è stato eseguito anche nel tratto di Rio Verde, insieme ad altri interventi minori fino al bivio Colonnette. ‘Miracolo!’, diranno alcuni. ‘Si sono sprecati!’, diranno altri.

Può darsi abbiano ragione loro, ma mi piace pensare che, come già avvenuto a dicembre per la chiusura temporanea della SP84, anche stavolta il dialogo e la collaborazione tra Enti si siano rivelati fondamentali. Il Comune di Pescopennataro ha (ri)trovato nei rappresentanti della Provincia di Isernia degli interlocutori attenti, trasparenti e credibili. Ed io ne sono contenta. Ci vediamo al prossimo, imminente, passo!“