Miglior attore, Elio Germano trionfa ai David di Donatello: “Dedico il premio ai dimenticati”

56 second read

56 second read

56 second read

Share on Twitter

Share on Facebook

Ai David di Donatello ancora un trionfo per Elio Germano. L’attore molisano ha vinto il premio come migliore attore protagonista per il film “Volevo Nascondermi” dedicato ad Antonio Ligabue. Lo stesso film è stato il trionfatore della serata, ha vinto infatti sette premi, compresi quelli nelle categorie “miglior film” e “miglior regista” con Giorgio Diritti. “Dedico il premio a tutti gli artisti, soprattutto quelli dimenticati”, ha commentato Germano ricevendo la statuetta. Poi ha ringraziato tutti quelli che lo hanno “aiutato a costruire il personaggio”.