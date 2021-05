Isernia, volano in cielo 87 palloncini bianchi per gli infermieri vittime del covid

Ovunque per il bene di tutti: con questo slogan, anche Isernia celebra la giornata internazionale dell’infermiere

in un incontro con la presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche del Molise Maria Cristina Magnocavallo, insieme ad una delegazione di infermieri a cui il Sindaco Giacomo d’Apollonio e l’Assessore Antonella Matticoli, hanno donato una targa in segno di riconoscenza per le attività che stanno svolgendo da molti mesi, in prima linea, nella battaglia contro il Covid-19.

Presenti all’incontro celebrativo al Comune di Isernia, anche Giovanni Leone per gli infermieri del 118 e Massimo Ricci e Elvira Gioiosa in Rappresentanza dell’Opi di Isernia.

Al termine dell’incontro, il lancio di 87 palloncini bianchi in memoria degli infermieri morti a causa della pandemia, su più di 80 mila contagiati. “Non abbassiamo la guardia dice Melania Calabrese, commossa, infermiera addetta ai tamponi.”