Isernia, notte in musica al parco stazione: la filo diffusione sveglia tutti i residenti

Un risveglio musicale, questa notte intorno alle due, per tutti i residenti dell’area limitrofa al nuovissimo parco Stazione di Isernia.

La filo diffusione, istallata dall’amministrazione comunale per creare un ambiente ancora più armonioso in quella zona, che dall’apertura risulta essere meta di giovani e famiglie, pare che nella notte, a causa di un blackout della rete elettrica, abbia iniziato a “Cantare”.

E così per tutta la notte si sono susseguiti cantanti giovani e meno giovani, in una playlist che ha lasciato i residenti svegli e attoniti per quello che stava accadendo.

Nonostante le segnalazioni, la musica ha risvegliato tutti, riempendo questa mattina i social di commenti più o meno gentili contro la gestione del Parco stazione.

“Cosa accadrà stanotte – si chiedono i residenti – Sarà meglio rimanere vestiti perché in caso di bis si potrà sempre scendere e dare il via alle danze”.