Isernia, intonaco pericolante nel quartiere San Leucio: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco di Isernia sono intervenuti questo pomeriggio nel quartiere San Leucio, nei pressi delle case popolari, per mettere in sicurezza le abitazioni.

L’ intonaco delle abitazioni ormai vecchie, si stacca da mesi con il pericolo che possa cadere sui passanti.



Per questo l’ intervento dei caschi rossi che hanno provveduto al distacco delle parti di intonaco pericolante, mettendo anche in sicurezza l’area transennandola per evitare il passaggio dei pedoni.