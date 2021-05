Isernia, il Prefetto Gabriella Faramondi in visita alla Questura

Visita istituzionale questa mattina in Questura: il Prefetto di Isernia dott.ssa Gabriella Faramondi, accompagnata dal Capo di Gabinetto dott. Francesco Montemarano, ha incontrato il Questore dott. Luciano Soricelli ed i Funzionari.

Il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che, con senso del dovere, lavorano quotidianamente al servizio della collettività, in particolar modo in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria, contemperando rigore ed equilibrio.

Ha sottolineato, inoltre, l’importanza di un rapporto di collaborazione e di sinergia tra le Istituzioni locali per garantire il rispetto della legalità ed un solido ed efficace sistema di sicurezza per la cittadinanza.

Nell’occasione, il Questore ha illustrato l’attività dei singoli uffici e la loro organizzazione, presentandone i dirigenti e i funzionari, compresi i vertici delle specialità presenti nella nostra provincia.

Il Prefetto ha particolarmente apprezzato la Sala Operativa, cuore tecnologico della Questura da cui gli operatori radio gestiscono gli interventi di soccorso pubblico e di controllo del territorio coordinando h24 l’attività delle pattuglie della Polizia impegnate quotidianamente, nonché la Sala d’Ascolto riservato per le vittime vulnerabili e la piccola Cappella con la statua di San Michele Arcangelo.