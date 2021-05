Inaugurata a Trivento la sezione dell’Associazione Italiana sclerosi multipla. I locali in piazza Fontana sono stati concessi dalla Curia di Trivento e si stratta della prima sede sul territorio regionale. Dopo circa 20 anni di attività ed iniziative, questo è un momento importante per la crescita della stessa associazione, di questo avviso è il referente territoriale Gino Donatelli, “ci siamo sempre impegnati in questi 20 anni in tutte le iniziative che l’associazione ha organizzato a livello nazionale- riferisce Gino Donatelli – ora con la sede abbiamo un punto di riferimento, che sicuramente agevolerà le nostre attività e le potenzierà. Per questo – conclude Donatelli – ringrazio il nostro vescovo Claudio Palumbo per averci concesso i locali, per la sua sensibilità e disponibilità”. L’Aism è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla, attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con SM, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica. La SM – si riporta sul sito dell’associazione – è una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante. Colpisce in numero maggiore le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini, ed esordisce per lo più tra i 20 e i 40 anni. I sintomi e il decorso della malattia variano da persona a persona. In Italia c’è una nuova diagnosi di SM ogni 3 ore.