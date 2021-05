Figliuolo scrive alle Regioni: “Da lunedì prenotazione vaccini a over 40”

Il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo dà l’ok alla prenotazione delle vaccinazioni per gli over 40 a partire da lunedì 17 maggio. E’ quanto si legge in una lettera inviata dalla struttura commissariale. Lettera arrivata sul tavolo di Regioni e Province autonome, come confermato anche dal Governatore molisano Toma, per dare il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40. Nella missiva il commissario ribadisce di “continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantierne la massima copertura”.

Toma è in stretto contatto con Figliolo e insieme alla strittura commissariale regionale monitora la situazione. tutto è legato all’arrivo di Vaccini. “In Molise stiamo andando benissimo, con anche oltre 3000 vaccinazioni al giorno e – ha assicurato – nelle prossime ore arriveranno le4 dosi previste e promesse”