Covid, prosegue il trend favorevole: 12 contagi, nessun decesso e zero ricoveri

Covid, continua il trend favorevole in Molise. Nessun decesso e nessun ricovero nelle ultime ore, mentre ci sono quattro pazienti dimessi da Malattie infettive del Cardarelli e 37 guariti.

Sono 12 i positivi sui 403 tamponi processati, con il tasso di positività che sfiora il 3%. 8 i nuovi contagi a Campobasso, due rispettivamente a Montenero di Bisaccia e Termoli. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi, 361, mentre si allenta sempre più la pressione sull’ospedale Cardarelli. Qui i pazienti ancora ricoverati sono 24, di cui 4 in Terapia intensiva e 20 in Malattie infettive. I decessi, dall’inizio della pandemia sono 485, i guariti sono 12.631.

Numeri che confermano la flessione della curva del contagio che va avanti da settimane e che attribuiscono al Molise parametri da zona bianca.Un traguardo che è alla portata, grazie anche alla campagna vaccinale che prosegue a ritmo serrato, che ha toccato anche punte giornalieri superiori alle 3mila dosi somministrate. Ma la prudenza ed il rispetto delle regole vanno sempre rispettati per non vanificare i risultati fin qui raggiunti e gli sforzi messi in campo, a cominciare dai cittadini che stanno dimostrando, tranne qualche eccezione, senso di responsabilità e pazienza. Tanta pazienza.