Campobasso – La street art entra nelle scuole. Presentato il progetto ‘GiocoScuola’

Riscoprire i giochi di una volta, abbandonando per un po’ i telefonini, e stare tutti insieme all’aria aperta, mettendosi alla prova. Divertimento puro. Per i bambini è un’occasione da non perdere ed è offerta dal progetto ‘GiocoScuola promosso dall’amnministrazione comunale di Campobasso che coinvolge cinque istituti scolastici della città e che propone momenti di socialità e di gioco all’aria aperta, dopo mesi di isolamento e solitudine provocati dalla pandemia.

Questa è la scuola Montini, ospitata nella ex casa dello studente. L’assessore Cretella, la vice sindaco Felice e la dirigente scolastica Carlini hanno presentato l’iniziativa tra bambini festanti alle prese con giochi che probabilmente la maggior parte di loro non conoscevano, prima di oggi. Una iniziativa realizzata in collaborazione con l’associazione Malatesta e che prevede la realizzazione di disegni e giochi per dare la possibilità ai bambini di stare all’aperto. Cinque gli istituti scolastici coinvolti: Montini, Jovine, Scarano-Colozza, Guerrizio-D’Ovidio , Don Milano-Petrone.