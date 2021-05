Agnone, nella chiesa di San Marco lo svelamento del busto di San Cristanziano

Si terrà questa sera, alle ore 18 presso la chiesa di San Marco ad Agnone, la cerimonia di svelamento e benedizione della statua del busto di San Cristanziano, patrono del centro altomolisano.

L’opera è stata interamente realizzata dalla Pontificia Fonderia Marinelli e in particolar modo dal giovane scultore Ettore Marinelli che ha lavorato duramente negli ultimi mesi per completarla.

Durante la funzione prevista in serata, il Sindaco Daniele Saia consegnerà le chiavi della città al Santo in segno di devozione, come da tradizione.

Di seguito la nota della storica Fonderia agnonese:

“Il culto di San Cristanziano giunge ad Agnone nel Medioevo, quando si stringono i rapporti commerciali tra il nostro paese e Ascoli, città in cui il Santo è nato e poi morto, decapitato, attorno al 13 maggio del 310. Sue effigi erano presenti qui, ma nel 1610 pare che un grave incendio abbia devastato la chiesa madre di Agnone e con essa l’altare del Santo Protettore.

Lo scultore Ettore Marinelli – su impulso del Comitato “Pro S. Cristanziano” che si è attivato con fede e passione per riaccendere il culto che stava via via scemando – ha lavorato per un anno a un nuovo busto, che verrà svelato oggi e rimarrà sull’altare della chiesa di San Marco per la sua festa per essere ammirato e venerato da tutti i fedeli. A nome dei concittadini, come da tradizione, il sindaco Daniele Saia deporrà alla sua base, in segno di devozione, le chiavi della città. Agnone ha di nuovo il suo Santo“.