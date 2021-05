Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha partecipato, questa mattina, ai lavori del Comitato di indirizzo Zes Adriatica Puglia-Molise, che si sono svolti da remoto alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e della Mobilita’ sostenibili, Teresa Bellanova. Divers i punti all’ordine del giorno in relazione all’avanzamento della strategia del Piano. Il governatore si e’ soffermato, in particolare, sul kit localizzativo che a breve i Comuni interessati approveranno per accelerare l’attivazione della Zes. “La Regione Molise – ha precisato – e’ pronta ad assegnare la disponibilita’ residua di ettari per ulteriori iniziative imprenditoriali, ha adottato la legge regionale in forza della quale vengono approvate le semplificazioni procedimentali per la Zes interregionale Adriatica, inoltre sta portando avanti una piu’ ampia proposta di semplificazione normativa nazionale della Zes”. Toma si e’ poi unito alle indicazioni del Comitato di indirizzo per richiedere una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle aree Zes, “in modo da avere tempestivamente attribuzioni rispetto a concrete iniziative imprenditoriali che rappresentino lo spirito e la strategia della legge, evitando procedimenti farraginosi che possano anche rallentarne l’interesse”. Ha concluso, infine, comunicando che la candidatura di zona franca doganale, avanzata nel Consorzio industriale di Termoli, “sta procedendo in parallelo con lo sviluppo della sostenibilita’ finanziaria e le prime ipotesi di governance”.