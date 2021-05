Pietrabbondante, un grande rosario di palloncini si alza in volo per tutte le mamme

Durante la giornata della festa della mamma, è volato nei cieli di Pietrabbondante un grandissimo rosario composto da palloncini argento e blu.

La maxi-composizione ha iniziato il suo volo dal sagrato della Chiesa della Santa Maria Assunta e si è dispersa nel cielo terso che sovrasta le Morge.

L’iniziativa, come riportato dalla fedele Mariella Di Carlo, è stata dedicata a tutte le mamme che hanno sofferto in questo periodo e all’intera comunità che si trova ad affrontare la pandemia da Covid: “Un invito alla preghiera e alla fede, un augurio leggero e aereo per tutte le mamme, anche per quelle che non ci sono più e che ora sono le nostre stelle più belle; ma anche un simbolo di speranza e di vicinanza all’intera comunità che in questo anno di pandemia si è unita in diverse iniziative a distanza.

Mentre il rosario si innalzava sulle Morge e si perdeva nell’alto, inevitabilmente il pensiero di tutti si elevava verso quel mondo che è sopra di noi, una danza leggera e colorata sospesa tra un mondo terreno ed un mondo ultraterreno come la vita di ognuno di noi. Le persone presenti, hanno seguito quel volo perdendosi nella preghiera e nei pensieri, affondando nell’azzurro ognuno si è unito al Signore e ha cercato riparo tra le sue braccia grandi e forti“.