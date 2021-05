Il broker molisano Gianluigi Torzi è stato arrestato questa mattina a Londra dopo il mandato d’arresto disposto dal gip di Roma su richiesta dei pm della procura della Capitale, il sostituto procuratore Maria Teresa Gerace e il procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli, che gli contestano i reati di autoriciclaggio e emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti. TORZI, a quanto apprende l’Adnkronos, già oggi è comparso davanti a un giudice inglese che confermato la misura fissando per la prossima settimana, il 18 maggio, una nuova udienza per valutare la richiesta di scarcerazione su cauzione. Il broker, già coinvolto nella vicenda della compravendita dell’immobile di Sloane Avenue a Londra per la quale è sotto inchiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria Vaticana che gli ha contestato un illecito profitto pari a 15 milioni di euro, era dichiarato formalmente latitante dal giudice della capitale da circa un mese.

Sulla base delle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria scattate dopo la richiesta di assistenza giudiziaria del Promotore di Giustizia Vaticano, la procura di Roma ha ricostruito come una parte dei 15 milioni (che secondo i magistrati d’Oltretevere sarebbero frutto dell’estorsione di Torzi alla Segreteria di Stato) sia stata bonificata a due società inglesi dell’imprenditore molisano e impiegata per l’acquisto di azioni di società quotate in borsa – per un importo di oltre 4,5 milioni di euro, che gli ha consentito, dopo pochi mesi, di conseguire un guadagno di oltre 750.000 euro – e per ripianare il debito di 670.000 euro di altre due aziende riferibili. Dalle indagini è emerso anche un giro di false fatturazioni – non collegato all’operazione immobiliare londinese – che sarebbe stato realizzato da Torzi insieme con altri indagati senza alcuna giustificazione commerciale e al solo scopo di frodare il fisco.