Due persone che erano ricoverate al Cardarelli per Covid sono decedute nelle ultime ore. Si tratta di una 93enne di Campomarino che era in Malattie Infettive e una donna di 72 anni di Bojano che era invece in Terapia Intensiva. Sale così a 485 il numero delle vittime dall’inizio della pandemia.

Sono 26 i nuovi posiitivi su un numero, però, molto più alto di tamponi processati rispetto agli scorsi giorni: 977. 5 i casi che riguardano Termoli, 4 Isernia e negli altri comuni numeri più bassi. Tasso di positività al 2,6%. 70 i nuovi guariti. Scendono sotto quota 400 gli attualmente positici. Sono infatti 386.

Continuano a calare anche le ospedalizzazioni. Sono 28, tutte al Cardarelli, di cui 4 in Rianimazione. Nelle ultime ore a fronte di due ricoveri in Malattie Infettive sono state 3 le dimissioni dal reparto.

Intanto prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale nella nostra regione. Nuovo record con oltre 3200 somministrazioni in 24 ore. Quasi al 97% le vaccinazioni sulla base delle dosi consegnate.