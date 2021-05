Maxi operazione dei Carabinieri a Caivano: arrestato pusher a Fornelli

Share on Twitter

Maxi blitz antidroga nel Napoletano eseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli alle prime luci dell’alba, una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

Un duro colpo al traffico di droga nel Parco Verde, quello di Caivano, una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa, in un’operazione che ha coinvolto contemporaneamente anche le province di Bergamo, Imperia, Benevento, Cosenza, Forlì Cesena, Caserta e Isernia, dove la misura cautelare ha raggiunto un uomo di 28 anni, napoletano residente a Fornelli per scontare arresti domiciliari.

Sono 49 le misure cautelari notificate ad altrettante persone ritenute vicine al clan “Sautto – Ciccarelli”, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Dalle indagini è emerso che nel Parco Verde di Caivano lo smercio della droga era attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Inoltre tra le persone che occupavano i ruoli apicali nel clan c’era anche chi guadagnava oltre 130mila euro al mese. In poche centinaia di metri, difesi da porte blindate e cancelli per eludere i controlli delle forze dell’ordine, sono stati individuati e monitorati ben 14 “punti vendita” in cui veniva smerciato lo stupefacente a “clienti” provenienti da tutta la regione.