Divieto di feste patronali e processioni causa Covid-19, l’avviso alla diocesi del vescovo di Trivento Claudio Palumbo. Il virus del CoViD 19, seppure invisibile, ancora è presente e funesto, per questo è assolutamente necessario comportarsi con estrema prudenza, in modo da evitare possibili contagi e senza rischiare di far danno involontario ad altri. Resta pertanto fermo per tutta la Diocesi di Trivento il divieto per tutto il 2021 di fare Processioni e di organizzare le Feste Patronali con manifestazioni esterne, onde evitare ogni assembramento. Nelle singole ricorrenze delle Feste Patronali ci siano le sole funzioni religiose (Santa Messa, Liturgia della Parola, S. Rosario, Adorazione e Benedizione eucaristica), rispettando le distanze ed evitando: il bacio delle reliquie e il tocco devozionale delle statue. Rientrano in tale divieto anche quelle manifestazioni che prevedano, pur senza il concorso di popolo, il portare la statua del Santo per le strade della parrocchia. Questo divieto è motivato anche dalla drammatica crisi sociale seguita all’emergenza sanitaria: non sarebbe profetico assistere a feste utilizzando le offerte della gente mentre aumentano i poveri. Tutti i sacerdoti e i fedeli sono invitati ad attenersi scrupolosamente a questa disposizione, in spirito di obbedienza verso la Chiesa e di carità verso sé stessi e verso gli altri.