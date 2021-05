Covid, sale il numero dei Comuni liberi dal virus: sono 76 su 136

54 second read

54 second read

54 second read

Share on Twitter

Share on Facebook

In Molise la maggior parte dei comuni è Covid free. Salgono infatti a 76 su 136 i centri nei quali non si registrano casi di positività e scendono invece a 60 i comuni interessati ancora dal virus. I dati sono contenuti nel settimanale report dell’Asrem , diffuso ogni lunedì per fare il punto della situazione. Nessun comune è sopra quota cento contagi, visto che anche Campobasso è sceso a 94 casi di positività. Gli altri sono tutti sotto i 50: Bojano con 42, Termoli con 30, Isernia con 24 ed Agnone con 18 contagiati.