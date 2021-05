Covid, crollano i contagi e il tasso di positività. Nessuna vittima e un solo ricovero al Cardarelli

Continuano a giungere buone notizie sul fronte dei contagi, in Molise. L’ultimo bollettino dell’Asrem parla di soli 5 nuovi positivi su 374 tamponi, con il tasso di positività che scende ad 1,3%. Due i casi a Riccia, uno rispettivamente a Baranello, Campobasso e Toro. Non si registrano decessi, ma un solo ricovero in Malattie infettive, reparto dal quale, tuttavia, sono stati dimessi due pazienti. Guarite inoltre 18 persone. Il numero degli attualmente positivi continua a scendere, attestandosi a quota 432, mentre i pazienti ospedalizzati in totale sono 31: 26 in Malattie infettive e 5 in Terapia intensiva. Le vittime sono 483 mentre le persone che hanno sconfitto il virus in totale sono 12.524.