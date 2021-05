Covid, ancora dati in calo: nell’ultima settimana 125 positivi, il tasso scende al 3,3

Prosegue il trend positivo del Molise: tutti ancora in calo i dati della pandemia. Nella settimana appena trascorsa le vittime sono state 5, la metà rispetto ai sette giorni precedenti. I contagiati sono stati 125 (su 3.717 tamponi processati), il numero più basso da mesi. Il tasso di positività è sceso al 3,3 per cento contro il 4,7 del periodo precedente quando i nuovi positivi erano stati 191.

Migliora la situazione anche sul fronte degli ospedali: in una settimana è sceso da 40 a 30 il numero dei ricoverati e da 9 a 5 quello dei pazienti in terapia intensiva. Sono tutti al Cardarelli.

Il numero degli attualmente positivi è oggi 445 (era 608 lunedì scorso). Negli ultimi sette giorni i guariti sono stati 282 (il totale sale a 12.506).

Passi in avanti anche sul fronte dei vaccini. Nella settimana appena trascorsa la media quotidiana delle dosi somministrate è salita a 2.591 (era 2.047 nei sette giorni precedenti) con picchi che hanno sfiorato anche le 2mila dosi al giorno. Complessivamente dall’inizio della campagna vaccinale in Molise le dosi utilizzate sono state 140.275, pari al 92,47 per cento di quelle consegnate.