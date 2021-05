Covid, a Campobasso continua a scendere il numero dei positivi. Gravina: ora più che mai attenzione alta

A Campobasso, per la seconda settimana consecutiva, il numero dei pazienti risultati guariti dal Covid-19 torna a essere nettamente superiore rispetto al numero dei nuovi positivi rilevati in città nel periodo dal 3 al 9 maggio. Sono, infatti, 69 i cittadini campobassani che in questi ultimi sette giorni sono guariti dal virus, quasi il doppio di quelli che, sempre nello stesso periodo di riferimento, sono stati riscontrati come nuovi positivi, ovvero 36. “In totale questa mattina, 10 maggio, la piattaforma SIC dell’ASREM indicava per Campobasso 97 casi di positività in totale – ha fatto sapere il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – Questi dati confermano un sostanziale equilibrio rispetto a quanto sta accadendo a livello nazionale e regionale, anche sulla spinta della campagna vaccinale che speriamo riesca, in tempi contenuti, a mettere in sicurezza sempre più cittadini. Ci sono però ancora molti fattori da considerare prima di poter affermare che ci avviamo verso una fase diversa; proprio per questo – ha affermato in conclusione Gravina – l’attenzione ai comportamenti e alle regole da rispettare deve essere parte integrante delle nostre abitudini quotidiane, sia negli ambienti lavorativi che altrove.”