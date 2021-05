Bocce, i risultati della seconda giornata del Campionato regionale di Società

Si è giocata la 2^ giornata nelle fasi regionali dei Campionati Italiani di Società. In Prima Categoria, kermesse riservata ai giocatori di A, secondo successo per la Monforte Campobasso, che ha superato la Madonna delle Grazie Termoli per 7-1. 4-4 tra Avis Campobasso e Bocciodromo Comunale Campobasso. In vetta, la Monforte Campobasso a punteggio pieno con sei punti, a quattro l’Avis. Le due squadre si incontreranno sabato 22 maggio.

In 2^ Categoria, pareggio 4-4 della Torre Vinchiaturo sui campi dei lucani della Rionerese. In 3^ Categoria, nel girone 1: vittoria della capolista Laghetto Venafro sulla Rocca Oratino per 6-2. Pari tra Riccese e Frosolonese. Nel girone 2 della 3^ Categoria, vittoria della capolista Monforte Campobasso per 6-2 contro l’AVIS Campobasso. Successo della Torre Vinchiaturo 6-2 contro Riccia. Nel Campionato di Società femminile, La Torre Vinchiaturo per 7-1 contro le aquilane della Egidio Tucceri.

Fonte: Ufficio stampa