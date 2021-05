Vaccini, nuovo record per il Molise: ieri quasi 3mila somministrazioni

Il Molise segna il suo nuovo record quotidiano di vaccinazioni. Nella giornata di ieri, sabato 8 maggio, le dosi inoculate sono state 2.919, mai finora si era raggiunto un numero così alto nelle 24 ore. Per quanto riguarda le varie categorie, il numero più alto di vaccini della giornata, 1.759, è andato ai fragili; 1.165 dosi invece per gli over 60 e 780 alla fascia di età 70-79. Complessivamente i vaccini somministrati in regione sono più di 138mila pari al 92 per cento delle dosi consegnate.