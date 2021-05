Festa della mamma 2021, il messaggio del Sindaco Daniele Saia

Nella giornata di oggi, 9 maggio 2021, si celebra la festa della mamma. In questa occasione, anche Daniele Saia, Sindaco di Agnone, ha voluto lanciare un messaggio a tutte le mamme.

Ecco di seguito le sue parole: “Oggi ricorre la festa della mamma, giornata simbolica che onora le gesta e i sacrifici di tante donne. Essere madre non è un lavoro semplice, è un percorso alcune volte in salita che porta a prendere coscienza di un amore per i propri figli che va oltre ogni confine razionale. La mamma è colei che dà tutta se stessa per la felicità dei suoi bambini, l’unica in grado di essere vicina e prossima anche nella lontananza e nella distanza.

La grande forza delle madri risiede nella loro capacità di reinventarsi e affrontare gli ostacoli. Essere madre significa esserlo per sempre, perché in fondo un figlio non smette mai di essere bisognoso dei suoi consigli, delle sue carezze e dei suoi caldi abbracci. Il mio pensiero va soprattutto a quelle mamme che, pur di essere tali, rinunciano alla loro posizione lavorativa per stare insieme ai loro bambini. Il compito della politica è anche quello di trovare soluzioni a questo annoso problema, scavalcando ogni retorica sociale precostituita in modo da equiparare il ruolo delle madri e dei padri, permettendo ad ambedue le parti di poter combinare serenamente l’attività lavorativa all’ambito familiare.