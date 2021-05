Covid, solo 2 nuovi positivi su 137 tamponi processati. Nessun decesso

Sono solo due i nuovi casi segnalati dall’Asrem dopo che i laboratori del servizio prevenzione hanno processato 137 tamponi. Dunque scende ancora il tasso di positività all’1.4 per cento. Anche se, come accade durante il fine settimana, il numero di test effettuati scende nettamente rispetto al resto della settimana.

Ancora Covid free le strutture sanitarie di Termoli, del Gemelli di Campobasso e del Neuromed di Pozzilli. Mentre restano trenta i pazienti ricoverati al Cardarelli, con un trasferimento in terapia intensiva, ora sono cinque i posti letto occupati, e un nuovo ricovero che porta a 25 il totale dei degenti all’ospedale di Campobasso.

Non ci sono state vittime, mentre 32 persone hanno superato il Covid e sono nel novero dei guariti, diventati 12mila 506 in Molise dall’inizio della pandemia.

Sul fronte dei vaccini superata la soglia delle 140mila dosi somministrate, il 46 per cento della popolazione regionale. Quasi centomila quelle Pfizer. Mentre è quasi del 16 per cento il numero di persone rispetto ai residenti che ha già avuto anche la seconda dose di vaccino. Il Molise, con oltre il 92 per cento, resta tra le regioni che hanno somministrato più dosi in rapporto a quelle consegnate