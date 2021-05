Tre escursionisti termolesi dispersi nel torrente Quirino

⁷Tre torrentisti di Termoli dispersi in prossimità del torrente Quirino.

Sul posto le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Gli escursionisti avrebbero tra i 50 e 60 anni. Esperti e impegnati in una arrampicata sulle Gole del Torrente Quirino, lungo le montagne di Guardiaregia. Non si trovano da questo pomeriggio 8 maggio e sono in corso le ricerche per recuperarli.

Seguono aggiornamenti